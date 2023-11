Meteo, la tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia: venti di burrasca a 100 km/h, maltempo con temporali e bombe

La tempesta Ciaran sta per arrivare in Italia: dalle primissime ore di giovedì il fronte giunto nella giornata di Ognissanti abbandonerà definitivamente le estreme regioni meridionali, ma al suo seguito si preparerà ad entrare in azione una nuova intensa perturbazione che porterà maltempo al Nord, con piogge e temporali, e si estenderà velocemente anche al Centro e alle regioni del Sud. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio. Meteo, Italia divisa: maltempo su Halloween e Ognissanti, poi arriva la tempesta Ciaran. A Palermo fiamme vicino le case Maltempo, treni in ritardo e guasti in Lombardia, Trentino e Emilia: nuovi orari e deviazioni

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del PaeseLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del Paese

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Meteo, le previsioni di oggi e domani: maltempo con tempesta CiaranLe previsioni del tempo fino a venerdì 3 novembre

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Allerta meteo per la tempesta Ciaran: previsioni oggi e domani, le regioni più a rischioLa perturbazione di origine atlantica sta per investire l'Italia con temporali e forti raffiche di vento. Friuli Venezia Giulia e Veneto osservate speciali, con...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Canale della Manica, allarme meteo per l'arrivo della tempesta CiaránLa tempesta Ciarán ha attivato un'allerta meteo nelle isole del Canale della Manica...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: 'Allarme meteo nelle isole del Canale per tempesta Ciarán'Allarme meteo nelle isole del Canale della Manica a causa della tempesta Ciarán: sono stati registrati venti superiori a 160 km/h e le autorità hanno evacuato dalle loro case 39 residenti dell'isola di Jersey. Lo riporta la Bbc. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Meteo, la tempesta Ciaran arriva in Italia: neve, temporali e venti fino a 100 km/h. Ecco dove e quandoLa tempesta Ciaran sta per arrivare in Italia. A partire da domani, giovedì 2 novembre, una...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕