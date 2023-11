Meteo, la prima nevicata della stagione sul Gran Sasso

Le strutture regionali di Protezione Civile e le istituzioni coinvolte sono già attivate per seguire con tempestività l'evolversi della perturbazione, speriamo solo in via prudenziale. Se necessario potranno fornire le corrette informazioni e indicazioni agli organi competenti per l'assunzione di provvedimenti da assumersi con carattere di urgenza».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del PaeseLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del Paese

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: El Salvador, allerta meteo per l'arrivo della tempesta tropicale PilarI titoli di Sky TG24 del 31 ottobre: edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Meteo, le previsioni di oggi e domani: maltempo con tempesta CiaranLe previsioni del tempo fino a venerdì 3 novembre

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporali

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Allerta meteo per la tempesta Ciaran: previsioni oggi e domani, le regioni più a rischioLa perturbazione di origine atlantica sta per investire l'Italia con temporali e forti raffiche di vento. Friuli Venezia Giulia e Veneto osservate speciali, con...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Altri temporali in arrivo nel Reatino, scatta l'allerta meteoRIETI - L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕