Meteo, eventi estremi sulla Penisola: codice rosso in Emilia-Romagna, allerta gialla in Campania, situazione c

Maltempo sulla Penisola, da Nord a Sud. Allerta nel Parmenese, dove è crollato un ponte. Precauzione in Toscana mentre la Campania segna l'allerta gialla fino alle ore 20 di domani. Nella regione emiliana, invece, l'attenzione è di colore rosso: qui l'attenzione per le condizioni meteo è più alta.

