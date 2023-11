Meteo, crolla un ponte a Parma. I bambini trattenuti a scuola in attesa della piena del Baganza. Allerta in Em

Meteo, maltempo sulla Penisola, da Nord a Sud. Allerta nel Parmense, dove è crollato un ponte. Precauzione in Toscana mentre la Campania segna l'allerta gialla fino alle ore 20 di domani. Nella regione emiliana, invece, l'attenzione è di colore rosso per le condizioni meteo.

Meteo, la tempesta Ciaran porta bombe d'acqua e venti fino a 150 all'ora in Europa: le previsioni in Italia Ciclone Halloween, scuole chiuse a La Spezia, Savona, Follonica Viareggio e altre città: allerta meteo arancione I bambini trattenuti a scuola oltre l'orario in attesa della piena del Baganza In considerazione della piena del torrente Baganza attesa in questi minuti a Parma, la Protezione civile comunale ha consigliato di tenere a scuola bambini e ragazzi almeno fino alle...

Meteo Toscana, allerta arancione domani 30 ottobre: cosa succedeLa Protezione Civile raccomanda 'massima attenzione' Leggi di più ⮕

Lega Pro, allerta meteo a Carrara: rinviata a data da destinarsi Sestri Levante-RiminiLa Lega Pro, preso atto dell’Ordinanza n.67/2023 del 29.10.2023 della Sindaca della Città di Carrara con la quale ordina la chiusura degli impianti sportivi comunali a tutela della pubblica incolum Leggi di più ⮕

Allerta meteo rossa Emilia Romagna, arancione al Centro-Nord domaniLunedì 30 ottobre all'insegna del maltempo Leggi di più ⮕

Ciclone Halloween, scuole chiuse a La Spezia, Savona, Follonica Viareggio e altre città: allerta meteo arancioCiclone di Halloween, per il meteo è una settimana complicata con l'instabilità... Leggi di più ⮕

Ciclone Halloween, scuole chiuse a La Spezia, Savona, Follonica Viareggio e altre città: allerta meteo arancioCiclone di Halloween, per il meteo è una settimana complicata con l'instabilità... Leggi di più ⮕

Previsioni meteo, allerta in 5 regioni: settimana di maltempo, con forti piogge e rischio allagamentiMassima attenzione sulla Liguria, Nord Est, Toscana e Lazio Leggi di più ⮕