Meta, Facebook e Instagram senza pubblicità in Europa solo con abbonamento: è ufficiale

La scelta della piattaforma arriva per ottemperare alle normative Europee in continua evoluzione. Il costo sarà di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android, a seconda del mezzo scelto per creare l'abbonamento.

"Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l'accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche. Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati", hanno spiegato da Meta.

