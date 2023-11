Meta deve rinunciare ad alcune pubblicità in Europa

La vicenda intorno al tracciamento degli utenti per mostrare alcuni tipi di pubblicità dura da tempo, con numerosi esperti sulla tutela della privacy che contestano a Meta di non avere previsto finora un meccanismo di scelta adeguato per evitare di essere tracciati. Se ne era discusso molto a inizio anno e da agosto Meta deve

ogni giorno una multa di circa 90mila euro in Norvegia, dove l’autorità per la tutela dei dati personali ha multato la società statunitense proprio per l’utilizzo delle attività online degli utenti a fini commerciali.La Norvegia non fa parte dell’Unione Europea, ma è compresa nel mercato unico europeo e per questo utilizza regole condivise sulla tutela della privacy.

Il blocco richiesto dall’EDPB potrebbe avere serie conseguenze per Meta, considerato che la limitazione certifica di fatto una violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), per la quale sono previste multe fino al 4 per cento del fatturato globale. Provvedimenti simili potrebbero essere adottati per altre società che offrono servizi di pubblicità online.

