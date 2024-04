Metà dei missili lanciati dall'Iran contro Israele ha avuto problemi tecnici

Secondo il Wall Street Journal, circa la metà dei missili balistici partiti dall' Iran non sono stati lanciati correttamente o si sono schiantati al suolo prima di raggiungere la loro destinazioneMetà dei missili lanciati dall' Iran contro Israele nella notte tra il 13 e il 14 aprile avrebbe avuto dei problemi di natura tecnica. A rivelarlo è il, che cita tre funzionari statunitensi informati sulla vicenda.

In un'azione alquanto rischiosa, la Repubblica Islamica ha lanciato sabato il suo primo attacco diretto contro Israele nella storia, dispiegando droni e missili in risposta all'attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, che ha causato la morte di sette membri delle Guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui il generale.

Biden avrebbe detto al premier israeliano che gli sforzi difensivi congiunti di Israele, Stati Uniti e altri Paesi della regione hanno portato al fallimento dell'attacco iraniano, secondo quanto riportato da

