Messico, il 2 novembre si festeggia così il Día de los muertos

Durante il Dia de Muertos, le strade di Città del Messico e di molte altre città vengono animate da migliaia di scheletri e figure mostruose, creando un'atmosfera vibrante e colorata. Una delle caratteristiche più distintive della festa sono gli altari allestiti in onore dei defunti. Questi altari sono decorati con fiori, candele, cibo, e oggetti che avevano un significato speciale per il defunto.

