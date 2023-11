Messi-Ronaldo, è sfida per il Super Pallone d’Oro: cos’è e chi può vincerlo

Va ricordato che solo coloro che avevano precedentemente vinto il Pallone d'Oro erano nella rosa dei candidati, quindi né Pelé né Diego Maradona (svantaggiato dai criteri di selezione dell'epoca) erano nella lista. Il Super Pallone d'Oro: ecco i favoriti Tenendo conto della sua periodicità, si immaginava l'assegnazione del secondo Super Pallone d'Oro nel 2019, per decorare il miglior calciatore degli anni '90, 2000 e 2010.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Ronaldo, Messi e il Pallone d'Oro: la reazione del portoghese, 4 faccine che ridonoCristiano Ronaldo non ha gradito l'ottavo Pallone d'Oro vinto ieri da Messi e ha reagito così sotto a un post di As che sosteneva che il trofeo non è meritato

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Messi Pallone d'oro, dedica da brividi a Maradona e vittoria definitiva su RonaldoLe emozionanti parole per Diego e la chiusura di un'epoca: CR7 deve arrendersi

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Messi ottavo Pallone d'Oro: Ronaldo ha commentato così sui socialLa reazione del portoghese all'ennesimo trionfo del fuoriclasse argentino

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Messi, ottavo Pallone d'Oro: il commento di Ronaldo sui socialIl commento di Cristiano Ronaldo sui social

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Messi vince il Pallone d'Oro, Lula: 'Sia un esempio per i brasiliani, ci vuole professionalità'(ANSA) - SAN PAOLO, 31 OTT - 'Lionel Messi dovrebbe servire da esempio ai giocatori brasiliani'. Il duro monito ai calciatori della 'Selecao' verdeoro da tempo in crisi di risultati è arivato oggi su

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Messi vince il Pallone d'Oro ancora una volta, Olé lo celebra così: 'Le 8''Le 8'. Apre così Olé, quotidiano argentino, in prima pagina all'indomani della vittoria dell'ottavo Pallone d'Oro di Lionel Messi, da molti considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Il

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕