Messa del vescovo monsignor Michele Tomasi all'autostazione di Treviso

In centinaia per la messa del vescovo monsignor Michele Tomasi della vigilia di Natale all'autostazione di Treviso. Già prima dell'inzio previsto per le 18.

30 di oggi, 24 dicembre, la stazione delle corriere era gremita di fedeli arrivati da ogni parte della Provincia per assistere alla solenne celebrazione dov'è stata rivolta una preghiera anche per Vanessa Ballan, la cassiera 26enne vittima di femminicidio, don Davide Schiavon (direttore della Caritas trevigiana), della guerra e del ritrovare un mondo di speranza. La messa è stata organizzata da Caritas, comunità di Sant'Egidio e Ceis Treviso impegnate nella zona della stazione per dare assistenza ai più poveri attraverso gli operatori su strada. La cerimonia si è svolta tra canti di Natale della tradizione cristiana come 'Astro del Ciel' e 'Tu scendi dalle stelle' dei cantori trevigiani e la benedizione di una statuina raffigurante Gesù Bambino. Presenti anche diversi sindaci e autorità del trevigian





