Merkel, Erdogan ,Sanchez, le vittime di Vovan-Lexus

Solo il mese scorso nella trappola era caduto Sanchez, convinto di parlare con il presidente di un Paese africano preoccupato per la sospensione dell'accordo per l'esportazione del grano ucraino dai porti sul Mar Nero.

Nel mese di aprile i due erano riusciti a registrare una conversazione con il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, fingendosi nientemeno che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel novembre dello scorso anno erano arrivati al presidente polacco Andrzej Duda con uno dei due che si era spacciato per Emmanuel Macron.

In passato uno dei due comici aveva addirittura impersonato il presidente Vladimir Putin per parlare al telefono con Elton John. Era stato lo stesso musicista a rendere nota la presunta conversazione con il leader russo su Instagram, dicendosi pronto a incontrarlo per discutere della discriminazione dei gay in Russia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HUFFPOSTITALIA: Merkel, Erdogan, Sanchez, le altre vittime di Vovan e LexusChi sono i comici che ingannano i leader

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Vovan e Lexus, chi sono i comici russi dello scherzo telefonico a Giorgia MeloniI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Chi sono Vovan e Lexus, i comici russi dello scherzo a MeloniTra i beffati eccellenti, Elton John, Gorbachev, Erdogan, Merkel e Lagarde

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Chi sono Vovan e Lexus, i comici russi dello scherzo a MeloniTra i beffati eccellenti, Elton John, Gorbachev, Erdogan, Merkel e Lagarde

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Lexus e Vovan, chi sono i comici-giornalisti che si fanno beffa dei potentiL’Ufficio del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri si rammarica per essere…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Chi sono Vovàn e Lexus, i due autori dello scherzo telefonico a Giorgia MeloniLi chiamano «comici» ma sono laureati uno in legge e l’altro in economia, con trascorsi da giornalista. Hanno meno di 40 anni e da 10 beffano i potenti cercando di strappare loro qualche confidenza che poi finisce sempre per fare il gioco del Cremlino.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕