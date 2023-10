Meritocrazia Italia, Pecoraro Scanio: 'Leggi elettorali devono avvicinare i cittadini alla politica'

“Tutti i cittadini che si muovono con la passione di rinnovare e aggiungere proposte per concorrere, come dice l’art 49 della costituzione a costruire la politica nazionale meritano una grande attenzione. Soprattutto in questo momento in cui i dati delle ultime elezioni ci dicono che i cittadini non partecipano più. La politica non è artificiale ma è evaporata. Questo è un tema serio che va colto".

"Voglio rilanciare un tema che ritengo fondamentale: le leggi elettorali devono avvicinare i cittadini alla politica. Va abolita la legge elettorale attuale in vigore, nel parlamento italiano che dal Porcellum al Rosatellum ha fatto in modo che i cittadini schifassero il ceto politico e non è un buon risultato. Seconda cosa dobbiamo cambiare il modo di andare a votare, bisogna introdurre il voto per posta, dobbiamo consentire il voto digitale.

