Meritocrazia Italia, Patrizio: 'Elezioni europee e legge elettorale temi principali nostro V Congresso'

“E’ il nostro quinto Congresso nazionale, un momento che sentiamo particolarmente da un associazione che si è rapidamente imposta sul panorama nazionale grazie all’aggregazione e alla forza attrattiva del proprio progetto di chiamata alle armi della cittadinanza attiva. Ovvero di chiamata a raccolta di tutti coloro che vogliono partecipare, proponendo soluzioni sempre a favore del paese e mai contro. Oggi ci confrontiamo su delle tematiche che sono particolarmente rilevanti come l’Ia.

"Nel senso che i fenomeni che sono legati alla diffusione delle tecnologie ci devono necessariamente portare a porci degli obiettivi importanti ma anche degli interrogativi che devono fungere da guida per ogni nostra azione. Interrogarci oggi sui rischi dell’Ia e i vantaggi ci consentirà di guidare questo fenomeno e non subirlo. Parallelamente c’è il problema dell’Europa, del ruolo dell’Italia nel contesto europeo, soprattutto in vista delle prossime elezioni.

