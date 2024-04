Mercato calcistico: strategie per la Juve e la Fiorentina

Sono state fatte alcune cessioni al risparmio per rimettere i conti a posto. La prossima potrebbe essere portata avanti allo stesso modo. La strategia di Giuntoli per la Juve riguarda giovani stelle e giocatori a parametro zero. Zirkzee potrebbe andare al Milan. Kean lascerà la Juventus in estate. De Rossi ha come priorità il rinnovo con la Roma, ma la Fiorentina è un'opzione valida. Il centrocampo della Fiorentina è un rebus dopo la partenza di Arthur e il ritorno di Amrabat.

Carnesecchi della Atalanta si fa notare nella semifinale

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streamingDopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. Fiorentina-Atalanta, l'orario La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet. La probabile formazione di Italiano FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Lecce, sirene di mercato per Falcone: il portiere nel mirino di Roma e FiorentinaIn 29 giornate di Serie A ci sono solo tre giocatori che non hanno perso neanche un minuto di gioco: Wladimo Falcone del Lecce, Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona e Sebastiano Luperto dell'Empoli. Tr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Galli: 'Mercato, scomparsa di Barone e incertezza su Italiano: la Fiorentina si è un po' persa''Questo inizio di 2024 per la Fiorentina è stato al di sotto delle aspettative, con tante delusioni con le squadre della parte destra della classifica. La squadra si è un po' persa, forse il post-me

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie A Femminile, l'uragano Echegini blinda il 2° posto della Juve: 4-0 alla FiorentinaLa Juventus blinda il secondo posto vincendo lo scontro diretto contro la Fiorentina con un 4-0 che non ammette repliche. Sotto un’acquazzone torrenziale la squadra bianconera mette subito la gara i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fiorentina, Barak rivela: 'A gennaio sono stato vicino al Napoli, felice di essere rimasto'Antonin Barak, centrocampista ceco della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della sua nazionale, ha parlato anche i mercato, raccontando un aneddoto relativo all'ulti

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Odriozola ricorda Barone: 'Il primo ad accogliermi quando sono arrivato alla Fiorentina'Il mondo della Fiorentina piange la scomparsa di Joe Barone, tra attuali membri della società viola e alcuni protagonisti che da Firenze negli ultimi 5 anni ci sono passati. Tra questi anche Alvaro O

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »