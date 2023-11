Mercatini vintage: tesori da scoprire

I mercatini vintage sono il luogo ove scovare veri e propri tesori, come hanno sperimentato tutti coloro che, magari passeggiando pigramente tra le bancarelle nel week-end, hanno scovato un piccolo cimelio diventato poi elemento essenziale del loro guardaroba o che hanno scelto di regalare per Natale. La febbre da mercatini vintage, si sa, prima o poi contagia tutti.

Perché trovare quella giacca o quella spilla, quell'occhiale da sole o quello stivale cercato da tanto è una vera gioia, quasi come scoprire inaspettatamente di aver scovato una perla rara cercando nelle bancarelle. Preparatevi alla ricerca e trovate con noi il mercatino più vicino a voi… o segnalateci i vostri preferiti! Vintage all’Opera. Speciale Natale, Milano Unire la scelta del regalo di Natale a un'occasione per dare una mano a chi è in difficoltà? L'occasione arriva giusto questo week-end, dal 24 al 26 novembre, per l'edizione speciale dedicata al Natale di Vintage all’Opera presso la sede in via Boeri 3 di Opera Cardinal Ferrar





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

10 mercatini di Natale in Europa dove andare: le date 2023Dall'Austria alla Polonia: 10 mercatini di Natale in Europa dove andare per tuffarsi nell'atmosfera di festa tra idee regalo e street food

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2023)Dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, passando per Toscana, Umbria e Campania: ecco le date dei mercatini di Natale 2023 più belli d'Italia

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Buon Natale da Candy Lane, il film di Natale con Eddie MurphyBuon Natale da Candy Cane Lane, il trailer del film

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Fiorello, Viva Rai 2: conferenza stampa show: «Basta chiedermi di condurre Sanremo, prendete Fedez»«Ma Fiore tu le cose che non si possono dire le dici già in onda», commenta a...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Sanremo 2025, la 'ricetta' di Fiorello: 'Prendete Fedez e richiamate Fazio'Show alla presentazione di 'Viva Rai2': 'TeleMeloni? La Rai, come la mamma, si ama'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Natale, mercatini in centro a Perugia già da novembre. Mega pista di ghiaccio in piazza ItaliaTre piazze, luminarie diffuse e una nuova versione del mercatino delle strenne. Arrivati, quasi, a...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »