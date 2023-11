Menopausa e Andropausa, una fase della vita da affrontare insieme: cosa serve sapere

opo decenni di tabù e di disinformazione, oltre che accettazione sommessa del dolore, oggi finalmente si parla molto di Menopausa. Ma a soffrire di pregiudizi e tabù ora è anche l’Andropausa, che riguarda gli uomini intorno ai 50 anni. Ma che cosa sia esattamente, in che modo si presenti e che cosa fare non si sa ancora molto.

Quindi, i due termini sono simili “etimologicamente” ma tra i due c’è una differenza sostanziale e quindiandropausa “vera” non colpisce tutti gli uomini, di menopausa indotta quando si verifica in seguito all’assunzione di alcuni farmaci o dopo intervento chirurgico. Mentre il termine diandropausa si instaura un progressivo calo di produzione androgenica intorno ai 45/50 anni con importante decremento dopo i 60 anni.

sono le figure professionali che vanno interpellate quando un uomo inizia ad avere sintomi che inficiano la sua qualità di vita.diabete con peggioramento del quadro clinico. Per questo motivo, come per la menopausa, un corretto stile di vita e visite mediche di controllo sono l’unica forma di prevenzione e che ci aiuteranno a non peggiorare i disturbi che già normalmente si verificano in questa fase delicata della nostra vita.

Per questo motivo, trovandoci un po’ tutti nella medesima situazione, sarebbe il caso di affrontare la questione senza vergogna, anzi, con un pizzico di ironia e complicità in più. Dobbiamo far capire al nostro/a partner che èSe non si affronta questa tematica si rischia che il partner si senta rifiutato e le più intricate congetture di tradimento proliferano inquinando inutilmente la mente, andando a inficiare ulteriormente la vita di coppia.

