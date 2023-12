Meloni valuta l'ipotesi di candidarsi in tutte le circoscrizioni

È questo il piano che avrebbe in testa la premier, che in queste ore starebbe valutando l’ipotesi di candidarsi allein tutte le circoscrizioni. Chi pensa il suo prossimo obiettivo non sia “stravincere”, per non alimentare malumori nel governo, rischia di sbagliare le sue previsioni.

Meloni sa bene che il voto in primavera sarà un referendum su di lei, la sua definitiva consacrazione a leader indiscussa della destra post-berlusconiana: nel giro di poche settimane ha dismesso velocemente i panni della mite presidente del Consiglio nelle foto con Ursula von der Leyen, per rimettere quelli della rabbiosa leader di partito; un cambio di atteggiamento radicale che si è palesato sul palco di Atreju e durante il dibattito in Parlamento sulla legge di Bilancio. Il voto sulla ratifica del Mes è stata una mossa che ha spiazzato entrambi gli alleati: Tajani sperava di portarla sulle posizioni del Ppe per non sfigurare in Europa, Salvini puntava ad avere il copyright dell’antieuropeism





Today_it » / 🏆 12. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Le pagelle di Politico, Meloni tra i 28 più influenti d'Europa con Zelensky e TuskCome ogni anno la redazione ha individuato e messo in ordine i protagonisti europei, quelli che 'daranno forma alla politica il prossimo anno'

Fonte: RaiNews - 🏆 46. / 50 Leggi di più »

La Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni alla parata per la Festa della RepubblicaLa Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni partecipa alla parata per la Festa della Repubblica a Roma il 2 giugno 2023.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Perché Meloni e Schlein litigano sul MesIl governo non ha ancora deciso se ratificare o meno il "fondo salva Stati" e la premier ha definito il dibattito su questo strumento...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Meloni su Draghi: “La politica estera non è farsi fare foto con Macron e Scholz”L'attacco della premier: 'Per alcuni la politica estera è farsi fare qualche fotografia'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Intanto, senza dare nell’occhio, Meloni manda altre armi all’UcrainaNessuno ne farà un caso: la premier non può dare dispiaceri a Biden, e Salvini, dopo aver radunato a Firenze i più noti putiniani, farà finta di nulla (si abba…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Al bar con Scholz e Macron, il nuovo volto di Meloni la 'diplomatica'Facce distese, sorrisi, vestiti informali. Chi lo avrebbe detto all'inizio del mandato di Giorgia Meloni che la leader di Fratelli d'Italia, un...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »