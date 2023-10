Meloni, 'Tempi rapidi per la manovra, nessun problema con Tajani e Salvini'

AGI - "Sconsiglio in generale di rincorrere le bozze perché chiaramentee dopo di che devo dire che noi stiamo lavorando bene, in una situazione molto difficile in termini di risorse disponibili. Non ci sono allo stato attuale problemi particolari da superare". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio,La legge di bilancio è stata inviata a Palazzo Chigi

La premier, rispondendo ai giornalisti, ha respinto i retroscena su presunti dissidi nella maggioranza, in particolare con Matteo Salvini e la Lega, e con Mediaset. "Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi- ha detto - C'è un clima generale che io vedo molto più sereno di quello che io delle volte leggo e penso poi che lo dimostrino e lo dimostreranno, legge di bilancio per esempio, i fatti, di come le cose poi vanno".

lavoriamo velocemente, chiaramente rispettando quelli che sono i tempi di una Repubblica parlamentare, che io ho espresso una decina di volte, e cioè che non si può affrontare il tema di uno strumento se non si conosce la cornice di quello strumento". La premier, in un punto stampa al termine del vertice Ue, torna sul Meccanismo europeo di stabilità. "Il problema del Mes, tra le altre cose, richiama ai vecchi vincoli del Patto di stabilità. headtopics.com

. "Nelle conclusioni del vertice c'è il riferimento a chiudere le nuove regole sulla governance entro la fine dell'anno. Anche questo non era un passo scontato. Non è facile la trattativa, ci siamo stati fino a ieri notte fonda. Perché le posizioni di partenza sono divergenti però io sono anche contenta del fatto che penso anche grazie a un importante contributo italiano ieri qualche passo in avanti si sia fatto".

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

No problems with Salvini, Tajani or Mediaset says MeloniPremier Giorgia Meloni said Friday she had no problems with League leader and Deputy Premier Matteo Salvini, Forza Italia (FI) leader and Deputy Premier Antonio Tajani, or the Berlusconia media company Mediaset after she split from her Mediaset-employed p... Leggi di più ⮕

Meloni: Con Salvini e Tajani ridiamo di ricostruzioni della stampa(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 'I rapporti tra governo e Mediaset sono quelli tra il... Leggi di più ⮕

Ira di Meloni su Salvini: “Basta con gli agguati non mi farò logorare”Il botta e risposta mentre la presidente del Consiglio era impegnata al vertice Ue di Bruxelles Leggi di più ⮕

'Nessun problema con Salvini, Tajani e Mediaset'. Meloni spegne ogni illazione sul governoNessuna divisione e nessuna spaccatura: il governo avanza nel suo percorso in tempi rapidi a dimostrazione della compattezza e unione d'intenti Leggi di più ⮕

Meloni: Nessun problema con Mediaset. E con Salvini e Tajani ci divertiamo a leggere rassegna stampa'Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi tra me e Salvini, non ci sono problemi neanche con Mediaset. C'è un clima generale che io vedo molto più sereno di quello che io delle volte leggo e penso poi che lo dimostrino e lo dimostreranno, legge di bilancio per esempio, i fatti, di come le cose poi vanno'. Leggi di più ⮕

Meloni: Nessun problema con Mediaset. E con Salvini e Tajani ci divertiamo a leggere rassegna stampa(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕