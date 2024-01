Meloni: strategia sulle privatizzazioni

Ci sono aziende nelle quali la presenza dello Stato va ridotta e altre dove è necessario riaffermare il peso pubblico. In sintesi è questa la strategia sulle privatizzazioni della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. La premier e tutto il governo sono davanti a una sfida auto-imposta. Nei prossimi due anni saranno messi alla prova sull’obiettivo, definito ambizioso dallo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di portare in cassa 20 miliardi.

Su alcune delle spa di Stato il cartello “vendesi” è già stato appeso. Poste è ormai l’indiziata a essere la prima, anche perché l’operazione è la più facile da portare avanti, assieme alle ulteriori cessioni di partecipazioni nel Monte dei Paschi di Siena. Pacchi e lettere hanno debuttato in borsa a ottobre del 2015, ma il controllo pubblico resta garantito sia dalla quota di poco superiore al 29% in mano al ministero dell’Economia sia dal 35% che fa capo a Cassa Depositi e Prestiti, lunga mano del Me





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giorgia Meloni attacca Chiara Ferragni per il panettone 'griffato'La leader politica Giorgia Meloni critica Chiara Ferragni per la vicenda del panettone 'griffato' con il suo logo, sostenendo che il vero modello da seguire non sono gli influencer ma coloro che creano, disegnano e producono eccellenza italiana.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Mes, la frase di Giorgia Meloni che spiega tutto: "Dopo il 9 giugno"La sinistra che ieri mattina accusava il governo e la premier di aver capitolato dinanzi all’asse franco-tedesco (titolo di prima pagina di Repu...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Giorgia Meloni: 'Risultati straordinari su Pnrr, chiesta la quinta rata'Il presidente del consiglio commenta i risultati dell'Italia che ha raggiunto gli obiettivi prefissati sul piano di rilancio

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Giorgia Meloni: 'Pozzolo è sospeso e deferito ai probiviri di FdI'La conferenza stampa di fine anno che si sarebbe dovuta tenere il 28 dicembre è stata rinviata a oggi,…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Di Maio e Conte contestano Meloni sul MesLuigi Di Maio e Giuseppe Conte contestano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Mes, dimostrando che l'ok politico alla riforma del Mes era arrivato prima della caduta del governo Conte.

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Consiglio supremo difesa: pieno sostegno a Kiev, ricerca pace giusta con alleatiIl Consiglio Supremo di Difesa (CSD) convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato anche la necessità di scongiurare l’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »