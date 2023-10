quasi tutte le mattine e devo dire che ci divertiamo molto a leggere quello che scrivono i giornali":lo ha detto in un punto stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo. La premier ha voluto chiarire una volta per tutte che non ci sono crepe all'interno del governo: "Una cosa è raccontare se ci sono dei problemi e una cosa è tentare di crearli: non ci sono problemi nella maggioranza".

Poi ha lanciato una stoccata alle ricostruzioni delle ultime ore: "Vi sconsiglio di rincorrere le bozze. Stiamo lavorando in una situazione difficile ma non ci sono ostacoli particolari da superare". Scendendo nel dettaglio del documento, inoltre, ha riferito che "è prevista un'intensificazione della lotta all'evasione fiscale: ma era giusto chiarire che l'Agenzia delle entrate non potrà accedere direttamente ai conti correnti".

