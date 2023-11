Meloni si autocelebra al Senato: “Occupazione record, sul Pnrr nessun ritardo”. E provoca i sindacati: “Se scioperano è una buona notizia”. Ma il Frecciarossa-gate non entra nell’Aula di palazzo Madama, perché il format limita il dibattito agli argomenti delle interrogazioni già previste.

La prima, firmata da Antonio De Poli di Noi moderati, fornisce l'assist alla premier per celebrare il "record" di "occupazione femminile in termini assoluti e di tasso di occupazione", il risultato – dice – "chedi questo primo anno di governo. Abbiamo lavorato su questo anche in legge di bilancio", con "misure per le famiglie con i figli, per aumentare il reddito disponibile, incentivare natalità e favorire lavoro delle mamme", rivendic





Il verde in città è salute e sicurezza, ma Meloni taglia i fondi del PnrrLa cementificazione è progredita negli ultimi 3 anni con una media di 19 ettari al giorno (l’equivalente di 26,5 campi da calcio!). L'Oms propone 3 alberi tra ogni casa, 30% di copertura arborea in ogni quartiere, 300 metri di distanza massima da un parco o da uno spazio verde per ogni cittadino

Assemblea Anci, Meloni: 'Comuni decisivi per il Pnrr, 40 miliardi di interventi'Partecipano anche il presidente della Camera Fontana e in collegamento la premier Meloni (ANSA)

Giorgia Meloni: 'Sindaci decisivi per il Pnrr, 40 miliardi di interventi'Ai primi cittadini riuniti all'assemblea Anci, il premier ha anche ribadito la promessa mantenuta: 'Abbiamo modificato l'abuso d'ufficio'

Meloni: Mettere a terra investimenti Pnrr non è stato facile, ma raggiunti importanti obiettivi'Non posso non partire dal ruolo dei Comuni nella messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I Comuni sono soggetti attuatori di una molteplicità di interventi che valgono complessivamente 40 miliardi di euro.

Assemblea Anci, Meloni: 'Rispetteremo il completamento del Pnrr, comuni decisivi'Anci, Meloni: Grazie a comuni vinta sfida pnrr

Meloni: Comuni decisivi per il Pnrr, 40 miliardi di interventiLa premier: i sindaci hanno il compito decisivo di garantire coesione e unità

