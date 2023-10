Meloni-Salvini, sullo sfondo il nodo del Mes

Come era prevedibile, Matteo Salvini ha già annunciato che la legge di bilancio uscirà dalle due Camere molto diversa da come vi è entrata.

E qui non si stupisce quasi nessuno, dopo che nello scontro tra velleità e realismo ha prevalso il secondo. Al punto che sulle pensioni l’ex ministro Elsa Fornero ha lasciato cadere, forse con una punta di ironia, che il testo messo insieme dal centrodestra è…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Matteo Salvini: in piazza il 4 novembre a difesa dei valori occidentaliL'evento, aperto a tutti, sarà una manifestazione 'per rivendicare l'orgoglio di una cultura tollerante ma non disposta al suicidio' Leggi di più ⮕

Matteo Salvini e la nomina di Amato: "Anch'io perplesso"«Mettere un costituzionalista ad occuparsi di Ai lo trovo curioso, condivido la perplessità del Presidente Meloni». A intervenire s... Leggi di più ⮕

Manvora, Matteo Salvini: "Arriveremo a una soluzione positiva"In uscita dal question time in Senato, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini ha evitato le domande dei giornalisti in merito alle presunte... Leggi di più ⮕

Pensioni, Matteo Salvini: "Nessun ritorno alla Fornero"Il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un incontro a Napoli ha parlato delle manovra. 'Non ci sarà ritorno alla Fornero, non ci sar&... Leggi di più ⮕

Meloni e Orbán, coppia stonata a Bruxelles: lei nel mirino per il Mes, lui per PutinSul Medio Oriente: richiesta di “pause e corridori umanitari”, ma la Spagna chiede di più. Una fonte ammette: “Contiamo poco”. Ma questo è il Consiglio che pre… Leggi di più ⮕

No problems with Salvini, Tajani or Mediaset says MeloniPremier Giorgia Meloni said Friday she had no problems with League leader and Deputy Premier Matteo Salvini, Forza Italia (FI) leader and Deputy Premier Antonio Tajani, or the Berlusconia media company Mediaset after she split from her Mediaset-employed p... Leggi di più ⮕