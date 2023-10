Meloni: 'Nuovo rinvio sul Mes? Decide il Parlamento'

BRUXELLES -"Io penso che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso, continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in sé, non sia utile per nessuno porre la questione adesso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Bruxelles a margine del Consiglio europeo.

Parlando del nuovo Patto di stabilità e crescita, nelle conclusioni del vertice, ha detto il capo del governo,"c'è il riferimento a chiudere le nuove regole sulla governance entro la fine dell'anno"."Anche questo non era scontato, non è facile la trattativa, ieri abbiamo fatto notte fonda le posizioni di partenza sono divergenti, ma penso che anche grazie al contributo italiano ieri qualche passo avanti è stato fatto", ha aggiunto.

Sulla manovra, Meloni ha sconsigliato"di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante". Hai giornalisti ha detto che il governo sta"lavorando bene, in dirittura di arrivo", ha aggiunto."Non è stata prevista alcuna norma per il prelievo dei conti correnti, non è prevista nella legge di bilancio", ha continuato. headtopics.com

"Non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito", ha poi precisato. In ogni caso,"non si può affrontare il tema di questo strumento se non si conosce la cornice", ha poi detto spiegando che il Mes"richiama ai vecchi parametri del patto di stabilità"."Non è utile da parte di nessuno porre questa questione adesso, non si può discutere finché non sappiamo qual è il quadro", ha sottolineato.

"Al netto del fatto che è già previsto che l'Agenzia delle Entrate possa pignorare i conti correnti, lo ha fatto il precedente governo, nella legge di bilancio l'unica cosa che è scritta è che bisogna implementare la lotta all'evasione ma non è prevista alcuna norma che consente di prelevare i soldi dai conti correnti", ha ancora aggiunto sgombrando il campo dalle polemiche. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Mes, Meloni: 'Prima va definito il nuovo quadro del Patto di stabilita''La premier al Consiglio Ue a Bruxelles. 'E' uno strumento che rimanda al passato' (ANSA) Leggi di più ⮕

Andrea Giambruno, ecco il nuovo look dopo la rottura con Giorgia MeloniIl caso degli spezzoni dei fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia e il conseguente annuncio... Leggi di più ⮕

Meloni e Orbán, coppia stonata a Bruxelles: lei nel mirino per il Mes, lui per PutinSul Medio Oriente: richiesta di “pause e corridori umanitari”, ma la Spagna chiede di più. Una fonte ammette: “Contiamo poco”. Ma questo è il Consiglio che pre… Leggi di più ⮕

Meloni, contro Hamas dobbiamo dare maggior peso all'Anp(ANSA) Leggi di più ⮕

Meloni a Bruxelles incontra il premier olandese Rutte, l'abbraccio tra i due leader(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 ottobre 2023 Si è svolto, a margine del Consiglio europeo, un incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ... Leggi di più ⮕

Migranti, Giorgia Meloni: «Bene von der Leyen, Ue avanti concretamente»'Soddisfatta per lettera presidente Commissione' Bruxelles, 26 ott. (askanews) -... Leggi di più ⮕