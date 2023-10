Meloni: Nessun problema con Mediaset. E con Salvini e Tajani ci divertiamo a leggere rassegna stampa

"Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi tra me e Salvini, non ci sono problemi neanche con Mediaset. C'è un clima generale che io vedo molto più sereno di quello che io delle volte leggo e penso poi che lo dimostrino e lo dimostreranno, legge di bilancio per esempio, i fatti, di come le cose poi vanno". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue.

"Quando dobbiamo decidere, fino a prova contraria, decidiamo e andiamo avanti. Questa è la cartina di tornasole migliore che si possa dare sui rapporti che ci sono all'interno di una maggioranza", ha aggiunto."Praticamente tutte le mattine sento Tajani e sento Salvini e ci divertiamo parecchio a leggere la rassegna stampa perchè il mondo che viviamo noi non è quello che leggiamo", ha ribadito.

