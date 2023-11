Meloni e i grandi del mondo studiano rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale

Oltre ottanta anni dopo, è proprio qui, nell’evocativa Bletchley Park, che si è aperto ieri l’AI Safety summit, la due giorni organizzata dal primo ministro inglese Rishi Sunak per ragionare a livello globale su opportunità, rischi e governance dell’intelligenza artificiale a quasi un anno da quando OpenAI ha rilasciato al pubblico il chatbot ChatGPT.

D’altra parte, la questione non è nuova se già negli anni Quaranta uno dei padri della fantascienza, Isaac Asimov, aveva immaginato le Tre leggi della robotica (la prima è che «un robot non può recare danno a un essere umano né permettere che a causa del suo mancato intervento riceva danno»).

Insomma, che Sunak abbia deciso di lanciare la prima vera conferenza globale sull’intelligenza artificiale è certamente un passo verso il futuro. Al di là delle inevitabili ragioni industriali e geopolitiche che spingono il primo ministro inglese. A partire dall’idea di far diventare Londra una sorta di hub nella corsa alle nuove tecnologie, provando a incunearsi tra due giganti come Stati Uniti e Cina.

Però il tema etico e il fronte della sicurezza restano centrali. L’intelligenza artificiale può infatti accelerare la diagnosi di malattie o semplificare i processi produttivi, ma può anche portare pericoli imprevedibili (attacchi informatici, la progettazione di attentati o armi biochimiche, la disinformazione globale). Al vertice sono stati invitati un gruppo selezionato di Paesi e le aziende del settore.

