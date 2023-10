Meloni attacca Repubblica, la replica della direzione

Durante il punto stampa dopo il vertice Ue a Bruxelles la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si è rivolta ad un giornalista di Repubblica affermando: “L'articolo che lei ha scritto stamattina era un tantino inventato. Io non ho fatto nessuna sfuriata a Salvini ieri, non so lei da dove abbia preso questa notizia, mi dispiace...”. L’articolo, ha replicato il giornalista, “era basato su fonti a lei vicine”.

Io non capisco se certi articoli vengano scritti per creare i problemi o per raccontarli”. La direzione di Repubblica conferma in una nota quanto scritto nell'articolo pubblicato oggi sulla premier, ribadendo che è “frutto di diversi colloqui con fonti politiche e di governo vicine alla presidente del Consiglio”.

