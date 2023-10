Meloni affida il futuro di Sgarbi all'Antitrust. Il sottosegretario: 'Sono tranquillo. Sangiuliano? Se vuole …

"Giorgia non ha dubbi: se ha sbagliato davvero, Sgarbi è fuori. E anche con un certo sollievo...". Così fonti di governo, all'Adnkronos, sul caso di Vittorio Sgarbi, oggi tornato al centro della scena per le parole della premier.

No, non ho parlato con il ministro. Però mi ha telefonato il senatore Passigli del Pd che aveva fatto la legge sul conflitto di interessi" e "mi ha detto che la legge che è passata, che è quella di Frattini, garantisce l'assoluta libertà a chiunque di fare il suo lavoro in una materia come questa. Sono accuse del tutto pretestuose - ribadisce - No, non posso essere raggiunto da un avviso di garanzia.

