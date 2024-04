Meghan Markle farà uno spettacolo di cucina su Netflix , ma c'è di più. Deadline ha riferito l'11 aprile che la serie, che è in fase di sviluppo iniziale, vedrà Meghan celebrare 'le gioie della cucina, del giardinaggio, dell'intrattenimento e dell'amicizia'. Lo spettacolo sembra integrare il marchio di lifestyle della Duchessa del Sussex, American Riviera Orchard.

Secondo Deadline, lo spettacolo è prodotto da 'The Intellectual Property Corporation di Sony Pictures Television, che cura già programmi come The D'Amelio Show di Hulu e Leah Remini: Scientology & the Aftermath di A&E'. La regia sarà affidata a Michael Steed. Meghan sarà la produttrice esecutiva insieme a Chanel Pysnik, Eli Holzman di IPC, Hariton e Aaron Saidman.

