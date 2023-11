Medvedev batte Rublev e vola in testa al girone Rosso

Daniil Medvedev parte a razzo e vola in testa al girone Rosso dopo il netto successo contro l'amico e connazionale Andrey Rublev, battuto 6-4, 6-2. Il torneo è in diretta su Medvedev batte Rublev 6-4, 6-2 Daniil Medvedev apre con una vittoria convincente le sue Finals. Battuto l'amico (è padrino della figlia, ndr) Andrey Rublev con i parziali di 6-4, 6-2. Dopo un primo set equilibrato (7 palle break salvate dall'ex campione US Open), nel 2° non c'è stata partita.

Solo 8 errori non forzati a fronte di 26 vincenti per Medvedev, che sale in testa al Girone Rosso. Mercoledì sfiderà Zverev, mentre Rublev se la vedrà con Alcaraz6° game: Medvedev conferma il break, 5-1 con Rublev Rublev un po' dolorante alla mano dopo la caduta precedente, sale 30 pari con il doppio fallo del rivale. Medvedev con due prime chiude i cont

