Mediobanca sale in Borsa (+1,7%) dopo l'esito dell'assemblea

Trascurata la partecipata Generali (+0,5% a 18,5 euro) in linea col listino (Ftse Mib +0,6%).

Trascurata la partecipata Generali (+0,5% a 18,5 euro) in linea col listino (Ftse Mib +0,6%).

Borsa: Milano allunga fino a +1%, Mediobanca resta in testaLa Borsa di Milano allunga il passo più di altre Piazze europee. Il Ftse Mib sale fino a +1% (27.556 punti) con Mediobanca in testa (+3,46%) dopo l'esito dell'assemblea che ha visto prevalere la lista del cda. (ANSA) Leggi di più ⮕

Mediobanca: in assemblea vince la lista del cdaL'assemblea di Mediobanca ha votato per la lista del consiglio uscente che ha prevalso su quella di Delfin. (ANSA) Leggi di più ⮕

Mediobanca, ad assemblea vince la lista del Cda con il 52,60%Per la lista Delfin ha votato invece il 41,74% Leggi di più ⮕

Mediobanca: in assemblea vince la lista del cdaL'assemblea di Mediobanca ha votato per la lista del consiglio uscente che ha prevalso su quella di Delfin. (ANSA) Leggi di più ⮕

Mediobanca, passa la lista del cda guidato da Nagel con il 40,39%. A Delfin il 32,06% e solo due consiglieri.In assemblea la proposta del board prende l’8% in più della lista di minoranza. Pochissimi gli astenuti. Poste non ha depositato le azioni Leggi di più ⮕

In Mediobanca prevale lo status quo: i fondi votano per la quarta riconferma del vertice, a Delfin 2…Si è chiusa 52 (per il cda uscente) a 48 (per gli eredi Del Vecchio) la partita per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mediobanca che sarà quindi composto da 12 consiglieri scelti dal vertice uscente, 2 dal primo azionista Delfin e 1 da Assogestioni. Leggi di più ⮕