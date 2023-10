Medio Oriente, Meloni: 'Soddisfatta da conclusioni Ue'

Sulla crisi mediorientale in Consiglio europeo"c'è stata una discussione lunga, concreta, secondo me molto proficua.

Sono soddisfatta delle conclusioni, che riflettono la delicatezza della questione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo, sottolineando come ci sia stato un"confronto serio e maturo".

Leggi di più:

Adnkronos »

Meloni: Soddisfatta delle conclusioni del Consiglio Ue su Medio Oriente'Sono soddisfatta delle conclusioni che riguardano la crisi in Medio Oriente. Riflettono la delicatezza della questione. Io ho trovato un confronto molto serio, molto maturo', le parole di Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. Leggi di più ⮕

Meloni: Soddisfatta delle conclusioni del Consiglio Ue su Medio Oriente(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Medio Oriente, Meloni: 'Se escalation, conseguenze inimmaginabili''E' un impegno comune per una de-escalation per evitare un conflitto che potrebbe avere oggi delle proprozioni inimmaginabili. Mi pare che ci possa essere unità d'intenti. Il dibattito di oggi servirà per capire cosa l'Ue nel concreto possa fare. Penso che possa giocare un ruolo importante'. Leggi di più ⮕

Medio Oriente, Meloni: "Se escalation, conseguenze inimmaginabili"(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Consiglio europeo, Meloni: 'Conflitto in Medio Oriente può avere proporzioni enormi'Meloni in Parlamento parla di politica estera, immigrazione e Ue. Alle opposizioni: 'Resto altri 4 anni' Leggi di più ⮕

Meloni, soddisfatta sull'immigrazione, l'Ue va avanti'Sono soddifatta della lettera di von der leyen, che ringrazio'. Dimostra che 'l'Ue intende andare avanti concretamente sull'immigrazione'. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al vertice Ue a Bruxelles. (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕