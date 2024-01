Medicine per far l’amore: il ruolo del counselling

Quando si parla di medicine per far l’amore bisogna prima di tutto mettere in chiaro che il counselling (dovere di ogni medico che ha a che fare con malattie che hanno un impatto sulla mente e il comportamento; cioè praticamente tutte) era ed è la prima terapia. Fare counselling significa spiegare al paziente e alla coppia: 1. la fisiologia del sesso (che cosa ci si dovrebbe aspettare a letto); 2.

la patologia (come ci si ammala di disfunzione erettile o di qualsiasi altra disfunzione sessuale); 3. come funzionano e come si usano le terapie farmacologiche. Il primo punto serve per eliminare falsi miti e ricerca di performance a tutti costi, magari generate dal modello eccessivo, se non delirante, del porno fatto di granitiche erezioni, eiaculazioni a comando e donne superorgasmiche sempre disponibili al sesso in ogni posizion





OKLaSalute » / 🏆 22. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fantacalcio, i top ruolo per ruolo del girone d’andata: non mancano le sorpreseFantacalcio, i top per ogni ruolo dopo il girone d'andata: da Di Gregorio a Gudmundsson non mancano le sorprese: scopri tutti i nomi scelti

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Attacco agli Houthi in Yemen, le possibili conseguenze e il ruolo dell’IranTre missili da crociera e diversi droni sono stati intercettati nei giorni scorsi dalle forze Usa nel Mar Rosso: secondo il Pentagono sono stati gli Houthi a lanciarli, verso Israele. Sciiti e stanziati in Yemen, controllano la capitale Sana’a ormai da qualche anno.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Arrivo di Tajon Buchanon: nuove energie per la corsia destra dell'InterL'arrivo di Tajon Buchanon porta nuove energie alla corsia destra dell'Inter e apre nuovi scenari per il futuro. Il giocatore canadese ha il potenziale per un ruolo di primo piano e rappresenta il primo passo verso la rigenerazione della squadra.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

L'importanza dello scrub corpo per la bellezza e la salute della pelleScopri i benefici dello scrub corpo per la pelle e come utilizzarlo correttamente per ottenere risultati rigeneranti e luminosi. L'articolo spiega anche il ruolo dello scrub nella routine estiva e come può aiutare a prevenire la disidratazione e i segni dell'invecchiamento.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Fantacalcio, i top ruolo per ruolo del girone d’andata: non mancano le sorpreseFantacalcio, i top per ogni ruolo dopo il girone d'andata: da Di Gregorio a Gudmundsson non mancano le sorprese: scopri tutti i nomi scelti

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »