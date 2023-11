Mediazione tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulla prevenzione della violenza contro le donne

Una mattinata di mediazione è finita con un obiettivo non centrato: quello della piena convergenza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulla prevenzione della violenza contro le donne e del femminicidio, al di là del codice penale. Non c’è piena convergenza - a farla saltare è l’educazione sessuale nelle scuole, che la maggioranza non vuole neanche sentir nominare - ma neanche rottura totale.

Ed è questo che fa dire a chi si aggira nella sala Garibaldi del Senato, dopo il voto sugli ordini del giorno al ddl Roccella contro la violenza sulle donne, che “alla fine l’accordo tra le due leader donne per tre quarti ha funzionato”. Per capire questa frase dobbiamo partire dall’inizio. Dal Pd questa mattina arriva notizia che Elly Schlein ha telefonato a Giorgia Meloni “in merito alla possibilità di trovare un terreno comune” per fare un passo avanti “sulla prevenzione della violenza di genere". Lo scambio di opinioni tra leader dà il via - da ambo i lati - alle negoziazion





