Mediaset, Agcom richiama la rete per Forum e C'è posta per te: «rappresentazione misogina delle relazioni»

Bacchettata dell'Agcom. L'Autorità ha inviato un richiamo formale a Mediaset, pubblicato sul sito dell'Autorità, affinché garantisca nei programmi di intrattenimento «il più rigoroso rispetto dei principi previsti a tutela degli utenti» e soprattutto una «corretta rappresentazione dell'immagine della donna». Nel mirino dell'Authority due trasmissioni di punta di Mediaset: 'C'è posta per te' e 'Forum'.

L'Autorità ha quindi ritenuto che ci sia stata «mancanza di adeguate cautele nella scelta della storia che ha costituito oggetto del programma» nonché «assenza di stigmatizzazione da parte della conduttrice dei comportamenti violenti nei confronti della protagonista», veicolando così «un messaggio distorto che finisce per minimizzare la scorrettezza dei comportamenti del marito».

