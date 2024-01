Mean Girls: un riferimento imprescindibile per i Millennials

Le battute più sagaci di Mean Girls, le frasi cult, i look, i tagli di capelli delle protagoniste sono stati per anni - 20, tanti ne sono passati dall'uscita del film, arrivato nelle sale nel 2004 - un riferimento imprescindibile dei Millennials.

La pellicola originale, che Tina Fey aveva scritto ispirandosi al libro Queen Bees Wannabees di Rosalind Wisenman, è un manifesto dei primi anni Duemila in termini di sceneggiatura, temi e soprattutto estetica e dunque un riferimento amatissimo soprattutto dai Millennials che nel 2004 erano adolescenti o giovani adulti come Regina George e Cady Heron, le protagoniste del film interpretate dalle allora esordienti Rachel McAdams e Lindsay Loha





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Usa, si stacca portellone dell'aereo: atterraggio d'emergenza a PortlandA bordo un gruppo di musicisti: atterraggio d'emergenza ma per fortuna nessun ferito

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Juve, i migliori per media voto: al 1° posto un capolavoro di AllegriDopo 17 giornate di campionato, prendendo come riferimento le pagelle di Tuttosport, ecco chi si è messo più in mostra tra i bianconeri

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Finanziamento di 1,5 milioni concesso alla Fondazione per la SussidiarietàUn contributo di 500mila euro l’anno fino al 2026 per il funzionamento e lo svolgimento delle attività e per pubblicare il Rapporto sulla Sussidiarietà.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Superbonus, oggi in Cdm il salva spese. Ma l’intervento diventa selettivoEscluso un Sal straordinario a fine anno per tutte le spese: l’ipotesi di concessione solo per tipologie di lavori considerati meritevoli

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

"Casa a prima vista" è la trasmissione perfetta per sognare nell'epoca dei mutui impossibiliA Natale il regalo di Real Time per i telespettatori è stata una maratona televisiva che per dodici ore ha trasmesso un solo programma: "Casa...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »