Mbappé lascia il PSG alla fine della stagione

Mbappé ha comunicato formalmente alla dirigenza del Paris Saint-Germain che sarebbe andato via alla naturale scadenza del suo contratto, cioè al termine di questa stagione, la sua posizione all'interno della squadra è cambiata. Da quel momento ha cominciato a sostituirlo sistematicamente e più di una volta la stella francese si è arrabbiata, com'è accaduto anche nell'ultima partita contro l'Olympique Marsiglia.

Mbappé era consapevole che questa decisione avrebbe potuto scatenare tensione nell'ambiente. Già la scorsa estate, durante il tribolato periodo dell'indecisione sulla permanenza per un'altra stagione, Nasser Al-Khelaifi diede l'ordine di escluderlo dalla tournée in Asia. Proprio per questo motivo, e ovviamente per salvaguardare la sua immagine dinanzi ai tifosi, quando nella prima settimana di febbraio si è ufficialmente impegnato con il Real Madrid per le prossime cinque stagioni, ha chiesto al club spagnolo di concordare una strategia comunicativa

Mbappé PSG Real Madrid Calcio Contratto

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Paris Saint-Germain, l'addio di Mbappé significa rivoluzione: in discussione anche CamposLuis Campos e il Paris Saint-Germain possono già dirsi addio. Come scrive L'Equipe, il club parigino starebbe valutando la posizione del responsabile dell'area sportiva, che ha un contratto fino al 3

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Rothen: 'L'annuncio di Mbappé quando PSG o Real saranno fuori dalla Champions'Perché Kylian Mbappé non ha ancora annunciato dove giocherà nella prossima stagione? Non è un mistero che il fuoriclasse francese abbia già deciso di lasciare il Paris Saint-Germain per trasferir

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

PSG, Fabian Ruiz: 'Non parliamo del futuro di Mbappé, per noi è molto importante'Kylian Mbappé sarà presto un giocatore del Real Madrid. L'attaccante francese non rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint-Germain e nella prossima finestra di calciomercato molto probabil

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Barcellona, Fermin 'snobba' Mbappé: 'Uno dei più forti del PSG ma non c'è solo lui'Intervistato dall'edizione odierna di Sport, il centrocampista del Barcellona Fermin Lopez ha commentato i quarti di finale di Champions League che i blaugrana affronteranno contro il Paris Saint-Germ

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Mbappé mattatore nel match tra Montpellier e PSG, L'Equipe: 'Parigi ha fatto il suo cartone''Parigi ha fatto il suo cartone'. Così titola oggi in prima pagina L'Equipe, in riferimento al match tra Montpellier e PSG vinto per 2-6 dagli ospiti. Il protagonista della sfida è stato uno e uno s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fascia da capitano e tripletta al Montpellier: il Psg è ancora di MbappéParigini avanti 0-2, i padroni di casa pareggiano poi gli ospiti si scatenano e vincono per 6-2. Di Vitinha, Lee Kang-In e Mendes gli altri gol

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »