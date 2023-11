Mazzarri potrebbe cambiare lo schema di gioco della sua squadra

Dell'allenatore di San Vincenzo, che nella sua prima avventura in azzurro vinse una Coppa Italia e riportò il club in Champions League per la prima volta dopo oltre vent'anni, si ricordano anche e soprattutto le uscite mediatiche. Non sempre felicissime, va detto. Oggi, uno degli argomenti di maggiore interesse è legato al modo in cui farà giocare la sua nuova vecchia squadra: potrebbe abbandonare l'amato 3-5-2 in favore del 4-3-3, schema ben più gradito ad Aurelio De Laurentiis.

Sarà curioso se andrà davvero così, considerato quanto Mazzarri abbia influenzato il campionato di Serie A da questo punto di vista.seconda. Ma ci sono anche il Frosinone e il Monza, la Roma e il Genoa, e potremmo andare avanti a lungo: delle venti squadre del campionato di Serie A 2023/2024, ben undici adottano il 3-5-2 o una sua variante, più o meno sofisticata. Un modello collaudato per il calcio italiano e non solo. Non è sempre stato cos

