Mazzarri esclusivo: 'Rientro, ho fatto un corso di simpatia'

Mazzarri è cambiato. « Non sono più stressato e ossessivo come un tempo » precisa poco prima di richiamare per la settima volta e di inviare un altro paio di vocali per informarsi su quando sarebbe uscita l’intervista, pregarmi di evitare un titolo polemico e suggerirmi di riprendere le statistiche della sua avventura al Toro, e insomma non è cambiato per niente.

Se pensi al Napoli, dove ho fatto la storia e si perdeva poco, la quota degli alibi era praticamente azzerata. Certe etichette te le appiccicano addosso quando sei costretto a mentire, a difendere il gruppo ». Hai frequentato un corso di simpatia e comunicazione? « Dopo tanto tempo torno a parlare, concedo un’intervista. Sono sparito perché quella era la mia volontà. Se avessi voluto allenare avrei potuto farlo, le offerte non sono mancate.

