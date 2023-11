Max Verstappen vince la gara Sprint del Gp del Brasile

Max Verstappen ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, l'ultima della stagione del mondiale di formula 1. Sul circuito di Interlagos, il campione della Red Bull, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e il compagno di scuderia Sergio Perez. Indietro le Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso al quinto posto, ottavo Carlos Sainz.

