Matthew Perry trovato morto nella sua vasca idromassaggio

Matthew Perry, famoso per aver recitato la parte di Chandler in Friends, è stato trovato la scorsa notte – 29 ottobre – senza vita nella sua vasca idromassaggio. Aveva 54 anni e un passato di dipendenza da droga e alcol.





È morto Matthew Perry, Chandler in «Friends»: aveva 54 anni
L'attore è stato trovato senza vita nella sua abitazione nell'area di Los Angeles

Morto Matthew Perry, addio alla star di 'Friends' Chandler Bing: aveva 54 anni

Friends e la scena che Matthew Perry aveva fatto cancellareGli sceneggiatori avevano in mente un tradimento di Chandler nei confronti di Monica, ma l'attore li avrebbe convinti a eliminarla. Un motivo in più per ringraziarlo (sì, vogliamo storie d'amore perfette, almeno in tv)

Matthew Perry è morto. L'attore celebre soprattutto per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie di culto Friends aveva 54 anni.

È morto Matthew Perry, Chandler nella serie Friends

Matthew Perry morto, l'inferno di Friends: «55 antidolorifici al giorno affogati nella vodka»

