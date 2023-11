Matthew Perry, svolta nelle indagini: ipotesi omicidio e rapina

Ma non è escluso che l'attore possa avere assunto altri, che hanno provocato il decesso. Nella sua villa di Los Angeles, infatti, sono stati trovati numerosi farmaci, tra i quali antidepressivi e ansiolitici oltre ad un farmaco per la BPCO, che viene usato per trattare le malattie polmonari acute. Ma per avere un quadro completo e gli esiti di ulteriori esami occorrerà attendere alcune settimane.

