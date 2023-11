Matthew Perry non nascose le sue dipendenze

Matthew Perry durante una visita al Congresso degli Stati Uniti a Washington, il 16 luglio del 2013 (Nick Wass/ AP Images for National Association of Drug Court Professionals)

Matthew Perry durante una visita al Congresso degli Stati Uniti a Washington, il 16 luglio del 2013 (Nick Wass/ AP Images for National Association of Drug Court Professionals) «Salve, il mio nome è Matthew, anche se potreste conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto». È così che comincia, l’autobiografia del 2022 dell’attore Matthew Perry, noto per aver interpretato il personaggio di Chandler Bing nella celebre serie tv

Nella sua autobiografia Perry aveva raccontato dell’enorme successo della sitcom, una serie di culto per decine di milioni di persone, ma soprattutto della “Cosa Terribile”, cioè i problemi di dipendenza da alcol e droghe che hanno condizionato la maggior parte della sua vita. Negli anni Perry aveva parlato in diverse occasioni delle sue dipendenze, spiegando con grande candore come gli avessero creato enormi problemi di salute, fino a farlo rischiare di morire più volte. headtopics.com

In totale entrò e uscì dalle cliniche 15 volte. Raccontò di aver mentito ai medici, di essersi fatto consegnare droghe mentre era ricoverato o di essere ricaduto più volte nelle dipendenze. Inoltre si dovette sottoporre a 14 operazioni chirurgiche per disturbi legati agli abusi da alcol o sostanze, che in un’altra intervista aveva definito «una malattia», qualcosa che «non va mai via», ma che si può superare cercando aiuto.

David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc durante una puntata speciale del “Tonight Show” di Jay Leno sul set del Central Perk, il bar frequentato dai protagonisti di “Friends”, il 6 maggio del 2004 (Paul Drinkwater/ NBC via Getty Images), cinque mesi in ospedale e nove mesi con un sacchetto per stomia, cioè una sacca che serve per raccogliere i rifiuti espulsi dall’apparato digerente o urinario. headtopics.com

