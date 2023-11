Matthew Perry, non ha assunto Fentanyl e metanfetamine. Si indaga anche per rapina e omicidio

In casa dell’attore, secondo quanto reso noto quando è stato scoperto il corpo, la polizia non ha trovato sostanze stupefacenti. C'erano però vari farmaci nelle loro boccette tra cui ansiolitici e anti-depressivi prescritti con ricetta medica. Perry, sempre secondo i siti di gossip, era stato visto (e fotografato) con una amica, non identificata, 24 ore prima di morire.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REPUBBLICA: Matthew Perry, il cast di ‘Friends’ ricorda Chandler: “Siamo devastati”Il comunicato congiunto di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer: “Siamo una famiglia”

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

TGLA7: Il sito Tmz afferma che Matthew Perry 'non aveva Fentanyl e metanfetamine in corpo'Il sito Tmz afferma che Matthew Perry 'non aveva Fentanyl e metanfetamine in corpo' | TGLA7

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Matthew Perry negativo a fentanyl e metanfetamineÈ quanto indicano i primi test sull'attore morto sabato a 54 anni. Non è ancora possibile escludere se Perry abbia abusato di altre droghe o se abbia ingerito una dose letale di farmaci

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Morte Matthew Perry, primi risultati autopsia: no overdose di fentanyl o metanfetamineI primi esami tossicologici non evidenziano tracce delle due sostanze nel corpo dell'attore

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Matthew Perry, è giallo sulle ultime ore: si indaga anche per rapina e omicidioContinua il giallo sulle ultime ore di vita dell'amatissimo Chandler di 'Friends'

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Matthew Perry, è mistero sulle cause della morte: si indaga anche per rapina e omicidioMentre si attendono i risultati dell'autopsia (ci vorranno almeno quattro mesi) il dipartimento di polizia di Los Angeles indaga sulle ultime ore di vita dell'attore

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕