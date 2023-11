La notizia scoppia nel tardo pomeriggio di una Los Angeles scioccata: Matthew Perry morto a 54 anni. E almeno due generazioni incollate alla televisione tra adolescenza e università raccolgono i cocci del cuore di fronte alla scomparsa di Matthew Perry per cause non ancora ufficializzate dalla polizia di Los Angeles.

Per almeno 9 persone su 10 l'attore di origini canadesi naturalizzato statunitense era semplicemente il Chandler Bing di Friends, l'uomo dal lavoro misterioso, il migliore amico dalla battuta salace che avremmo voluto (e detestato per la sua puntualità di sintesi) quasi tutti, invidiando il bromance sottile di birrepoltrone con Joey Tribbiani/Matt Le Blanc o la placida nascita dell'amore con Monica Geller/Courteney Co

