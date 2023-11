Matthew Perry, le ultime ore e la chiamata al 911: «E' annegato». I farmaci trovati in casa: antidepressivi e

Alle 16 di sabato 28 ottobre una chiamata al 911 riferisce di un annegamento in una casa di Los Angeles. E' un audio di 15 secondi. Matthew Perry, 54 anni, l'amato Chandler Bing di Friends, viene trovato morto nella vasca idromassaggio del suo giardino. A scoprire il corpo è il suo assistente che si era assentato dalla casa dellìattore per fare alcune commissioni.

Matthew Perry, Lisa Kudrow (Phoebe di Friends) e il dolore del cast: «Siamo devastati. Era il momento migliore della sua vita. Forse la sua morte provocata da farmaci» I farmaci trovati in casa Sulla scena non sono stati rinvenuti narcotici, ma le autorità hanno trovato antidepressivi, ansiolitici e un farmaco per la malattia polmonare ostruttiva cronica.

