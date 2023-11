Matthew Perry, le donne della sua vita: da Lauren Graham a Julia Roberts

Julia Roberts Matthew Perry e Julia Roberts hanno avuto una storia d'amore negli anni '90, quando la star di Pretty Woman è apparsa in Friends nel 1995. L'attrice sembrava avere un debole per lui, anche prima di interpretare la sua ex compagna di scuola (amareggiata) nella sitcom: «Non solo Julia ha accettato di partecipare alla serie, ma mi ha anche mandato un regalo: bagel, un sacco di bagel.

Maeve Quinlan Per due anni, dal 2002 al 2003, Matthew Perry ha avuto una relazione con Maeve Quinlan. L'ex tennista diventata attrice, che aveva divorziato da Tom Sizemore tre anni prima, è nota soprattutto per aver interpretato per 11 anni Megan Conley nella soap opera Beautiful. Lauren Graham Poco dopo la rottura con Maeve Quinlan, Matthew Perry ha avuto una breve storia d'amore con Lauren Graham, allora protagonista della serie Una mamma per amica.

