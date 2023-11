Matthew Perry, indagini per omicidio e rapina: il giallo delle ultime ore, i farmaci trovati in casa. Cosa è s

Matthew Perry, la star di Friends trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles, era «pulito» di sostanze come il Fentanyl e le metanfetamine, secondo i risultati preliminari delle analisi del coroner di cui afferma di essere entrato in possesso il sito Tmz. Altri test tossicologici sono in corso e i risultati non si avranno prima di quattro-sei mesi, sostiene Tmz.

