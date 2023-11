Matthew Perry, i giocatori di Fallout: New Vegas omaggiano l'attore

Di fronte alla terribile notizia, anche il mondo dei videogiochi si è unito al cordoglio per la morte dell'attore: per un breve periodo, infatti, Perry ha offerto il suo contribuito ai videogame interpretandoPerry è infatti conosciuto nel mondo del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment per la sua fantastica interpretazione di Benny, uno dei personaggi più apprezzati della serie ruolistica.

A quanto pare, l'attore ha parlato pubblicamente del suo amore per la serie Fallout. In rete, infatti, circola un video in cui parla di come abbia giocato così tanto a Fallout 3 da essersi ferito alla mano, dovendo sottoporsi a delle infiltrazioni per curarla

. L'attore ha successivamente tirato fuori dalla tasca una copia autografata del gioco di ruolo, donata insieme a una console Xbox 360 per raccogliere fondi per l'ente Humane Society.offrirgli il ruolo di Benny in Fallout: New Vegas, che qualche anno più tardi ha confidato che avrebbe voluto espandere il ruolo del personaggio di Benny considerata la bravura di Matthew Perry. headtopics.com

Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

