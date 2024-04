Matteo Salvini ospite di Belve: "Ho ancora tanto da dare"

Matteo Salvini è ospite di Belve, in onda stasera in prima serata su Raidue. "Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo" dice il vicepremier leghista, incalzato da Francesca Fagnani sulla sua leadership, "poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". Il Congresso della Lega si farà "entro l'autunno, certo. L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona".

Per Salvini, alla domanda se qualcuno si sia fatto avanti per guidare il partito, risponde secco: "No". Sul governo, Salvini dice che "con Giorgia Meloni stiamo costruendo un'amicizio. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere". Altro rapporto complicato, con Umberto Bossi. Salvini dice che non lo sente "da troppo, e di questo mi dispiaccio, è una delle mie colpe". Capitolo Europee. Sul generale Roberto Vannacci, Salvini risponde che "ci stiamo ragionando

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Belve riparte alla grande: da Fedez a Matteo Salvini, le prime indiscrezioni sugli ospitiSono moltissimi i nomi di peso che potrebbero sedersi di fronte a Francesca Fagnani nel corso della nuova edizione del programma: qualcosa è cambiato

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Belve, la sfida di Matteo Salvini da Francesca Fagnani: indiscrezioni e confermeCi sarà anche Matteo Salvini tra gli ospiti di Francesca Fagnani a Belve , il cui nuovo ciclo di puntate andrà in onda a partire da...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Belve, ospiti di Francesca Fagnani del 2 aprile: Carla Bruni, Matteo Salvini, Loredana BertèStasera 2 aprile 2024 torna Belve su Rai 2: gli ospiti di Francesca Fagnani della prima puntata sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Belve, parla Francesca Fagnani: l'ospite più noioso di Belve e l’invito alla FerragniFrancesca Fagnani da domani, martedì 2 aprile torna su Rai2 con Belve: al Messaggero ha parlato degli ospiti della nuova edizione.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Salvini a Belve è inopportuno, la Rai lo blocchiIn questo mondo al contrario che sta diventando l’Italia, si impedisce al sindaco di Firenze Nardella di parlare di un suo libro in una università e si permett…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Carla Bruni, Salvini e Loredana Bertè, al via la nuova stagione di 'Belve'Il programma condotto da Francesca Fagnani comincia il 2 aprile, tra gli ospiti anche la cantante Paola Turci

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »