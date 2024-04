Il leader di Italia Viva , Matteo Renzi , attacca Michele Emiliano durante un'intervista televisiva. Renzi critica il metodo di Emiliano e si riferisce agli arresti avvenuti in provincia di Bari.

Matteo Renzi Italia Viva Michele Emiliano Intervista Critiche Politiche Arresti Provincia Di Bari

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TgLa7 / 🏆 25. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Michele Emiliano: 'Portai il sindaco Decaro dalla sorella del boss, le dissi te lo affido'Dal palco di Bari il governatore pugliese pronuncia parole che scatenano sospetti e polemiche. Poi prova a chiarire: 'Frainteso, andai da lei per farle ca…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Decaro e la sorella del boss di Bari: "Michele Emiliano non ricorda bene"Clamoroso, evidente imbarazzo nel centrosinistra. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha dovuto smentire le parole del governatore della Puglia&n...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Michele Emiliano, tra trasformisti e 'amicizie pericolose'La lunga carriera politica di Michele Emiliano, tra vittorie e avversari politici divenuti poi alleati...

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Michele Emiliano, il video di 2 anni fa che inchioda DecaroAltro che smentita, altro che 'non ricorda bene'. Michele Emiliano aveva già raccontato in tv alla pugliese TeleNorba 2 anni fa l...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Michele Emiliano scaricato da Vendola, Fratoianni e CuperloEra scatenato, Michele Emiliano , come il “Toro” Jake La Motta, boxeur interpretato da Robert De Niro. Era scatenato fino a sabato, il go...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Caso Bari, in settimana si insedia la commissione del Viminale. Dalle audizioni in Antimafia al nodo Anci: lePortare Michele Emiliano davanti alla commissione Antimafia per le parole pronunciate a...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »